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Gamecock Scoop Podcast: Ga. State Game Reaction

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb

Alan, Pauline, and Caleb talk the Gamecocks' Week One win over the Georgia State Panthers.

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