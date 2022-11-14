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Gamecock Scoop Podcast: Gamecocks Doomed By Another Slow Start vs Florida

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb
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Alan and Caleb discuss the Gamecocks' 38-6 loss vs. the Gators, but also talk the MBB and WBB team's 2-0 start.

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