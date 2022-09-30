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Gamecock Scoop Podcast: Gamecocks Learning To Trust Each Other vs. SC State

Caleb Alexander • GamecockScoop
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Alan and Caleb discuss the #Gamecocks 50-10 Thursday night home win against the SC State Bulldogs.

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