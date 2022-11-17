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Gamecock Scoop Podcast: Gamecocks Take On Daunting Task Vs. The Vols

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb
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Alan and Caleb discuss the Gamecocks matchup with the Vols, as well as recruiting updates and basketball news.

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