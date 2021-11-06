 GamecockCentral - Highlight reel: Gamecocks chomp Gators
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Highlight reel: Gamecocks chomp Gators

Kendall Smith • GamecockCentral
Staff Writer
@SmithKendall__

Relive the highlights of South Carolina's 40 to 17 victory over Florida tonight.

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