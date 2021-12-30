 GamecockCentral - Highlight reel: Gamecocks take down Tar Heels
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Highlight reel: Gamecocks take down Tar Heels

Kendall Smith • GamecockCentral
Staff Writer
@SmithKendall__

Rewatch the best moments of South Carolina's Duke's Mayo Bowl win over UNC.

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