Highlight Reel: Gamecocks take down Tigers, become bowl eligible

Rewatch the big plays from South Carolina's 21-17 victory over Auburn that made them bowl eligible.
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