HIGHLIGHT TAPE: Top Plays vs EIU
Rewatch highlights from South Carolina's 46-0 season opener victory over Eastern Illinois.
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