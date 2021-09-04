 GamecockCentral - HIGHLIGHT TAPE: Top Plays vs EIU
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HIGHLIGHT TAPE: Top Plays vs EIU

Kendall Smith • GamecockCentral
Staff Writer
@SmithKendall__

Rewatch highlights from South Carolina's 46-0 season opener victory over Eastern Illinois.

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