 GamecockCentral - Photos: Aggies Run Wild
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{{ timeAgo('2021-10-23 23:16:20 -0500') }} football Edit

Photos: Aggies Run Wild

Chris Gillespie • GamecockCentral
Photographer

South Carolina's struggles with Texas A&M continued Saturday as the Aggies scored quick and never looked back. Check out the photos below of the contest.

Captioned Gallery - by Chris Gillespie


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