 GamecockCentral - Photos: Gamecock MBB Media Day
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{{ timeAgo('2021-10-14 18:18:14 -0500') }} basketball Edit

Photos: Gamecock MBB Media Day

Katie Dugan • GamecockCentral
Photographer
@KBDugan

Today Gamecock Men's Basketball held their first in person Media Day since 2019.

All returning and transfer players were available for interviews and for photo shoots.

Click here for the Captioned Gallery.


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