 GamecockCentral - Photos: Gamecock Walk
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{{ timeAgo('2021-11-06 17:44:18 -0500') }} football Edit

Photos: Gamecock Walk

Katie Dugan • GamecockCentral
Photographer
@KBDugan

South Carolina held the Gamecock Walk prior to their 7:30 p.m. clash with the Gators on Saturday.

Captioned Gallery 1 - Katie Dugan

Captioned Gallery 2 - Chris Gillespie



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