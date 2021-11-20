 GamecockCentral - Photos: Gamecocks Bowl Bound, defeat Auburn
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Photos: Gamecocks Bowl Bound, defeat Auburn

Josh Vann celebrates after scoring a touchdown.
Josh Vann celebrates after scoring a touchdown. (Katie Dugan, GamecockCentral.com)
Katie Dugan • GamecockCentral
Photographer
@KBDugan

The Gamecocks notched their 6th win of the season, defeating Auburn 21-17 to become bowl eligible.

Captioned Gallery 1 - Katie Dugan

Captioned Gallery 2 - C.J. Driggers


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