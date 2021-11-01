 GamecockCentral - Photos: Gamecocks down Benedict in Exhibition
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Photos: Gamecocks down Benedict in Exhibition

Katie Dugan • GamecockCentral
Photographer
@KBDugan

South Carolina defeated Benedict 98-41 in Exhibition on Monday evening at Colonial Life Arena.

Kamilla Cardoso notched a double-double leading the Gamecocks with 18 points and 13 rebounds.

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