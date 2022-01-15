 GamecockCentral - Photos: Gamecocks fall to Gators, Football honored at halftime
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Photos: Gamecocks fall to Gators, Football honored at halftime

Katie Dugan • GamecockCentral
Photographer
@KBDugan

The Gamecocks fell to the Gators 71-63 on Saturday at Colonial Life Arena.

The Gamecock Football Team was honored at halftime for their Duke Mayo Bowl win, and newcomers were also introduced.

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