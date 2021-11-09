 GamecockCentral - Photos: Gamecocks knockout Upstate in season opener
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Photos: Gamecocks knockout Upstate in season opener

Katie Dugan • GamecockCentral
Photographer
@KBDugan

The Gamecocks opened the season on Tuesday night against USC Upstate.

They defeated the Spartans 78-60. Jermaine Couisnard and Wildens Leveque combined for 28 points.

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