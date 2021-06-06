 GamecockCentral - Photos: Gamecocks season comes to a close
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Photos: Gamecocks season comes to a close

Katie Dugan • GamecockCentral
Photographer
@KBDugan

South Carolina's season came to an end on Sunday afternoon, as the fell to Virginia 3-2.

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