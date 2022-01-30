 GamecockCentral - Photos: Gamecocks Sunday Scrimmage
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Photos: Gamecocks Sunday Scrimmage

Katie Dugan • GamecockCentral
Photographer
@KBDugan

The Gamecocks held their second preseason scrimmage on a brisk Sunday afternoon.

The Black squad topped the Garnet squad 6-1.

Check out the captioned photos!

Jalen Vasquez safely slides into third in Sunday's Scrimmage.
Jalen Vasquez safely slides into third in Sunday's Scrimmage. (Katie Dugan, GamecockCentral.com)
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