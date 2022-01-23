 GamecockCentral - PHOTOS: Social media reaction to Saturday's junior day
News More News
{{ timeAgo('2022-01-23 13:35:43 -0600') }} football Edit

PHOTOS: Social media reaction to Saturday's junior day

Wes Mitchell • GamecockCentral
Football/Recruiting Insider
@WesMitchellGC
GamecockCentral.com offers in-depth & insider coverage of South Carolina Gamecocks football, recruiting, baseball, basketball. News, rosters, schedules, scores, message boards, rankings, stats, polls.

South Carolina football held its second junior day of 2022 on Saturday and, as always, prospects who visited took to social media to post their photos from the event.

Check out some of the social media reaction below from the players themselves.

ALSO SEE: Scoop and notes from Saturday's junior day.

----

• Watch our live show and subscribe to our YouTube channel.

• Sign up for Gamecock Central's FREE news alerts and daily newsletter.

• Subscribe to our podcast on whatever podcast platform you prefer!

• Follow us on Twitter: @GamecockCentral, @GCChrisClark, @WesMitchellGC, @CollynTaylor and @Mike_Uva.

• Follow Gamecock Central on Instagram @GamecockCentral.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}