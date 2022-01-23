PHOTOS: Social media reaction to Saturday's junior day
South Carolina football held its second junior day of 2022 on Saturday and, as always, prospects who visited took to social media to post their photos from the event.
Check out some of the social media reaction below from the players themselves.
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