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The Gamecock Scoop Podcast: Gamecocks Dismantled By The #1 Bulldogs

Caleb Alexander • GamecockScoop
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Alan and Caleb discuss the Gamecocks' 48-7 loss to UGA this past Saturday, and where South Carolina can go from here.

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