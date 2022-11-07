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The Gamecock Scoop Podcast: Gamecocks Earn Bowl Eligibility With Vandy Win

Caleb Alexander • GamecockScoop
Publisher
@GamecockyCaleb

Alan and Caleb discuss the Gamecocks' 38-27 win over Vandy.

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