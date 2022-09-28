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The Gamecock Scoop Podcast: Previewing The Gamecocks Vs. SC State

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb
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Alan and Caleb preview the shortened week matchup between the #Gamecocks and #Bulldogs.

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