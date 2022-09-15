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The Gamecock Scoop Podcast: Week Three: Gamecocks vs. UGA Preview

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb
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Alan and Caleb talk all the latest from Georgia game week, including several #Gamecock recruiting nuggets as well.

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