The Highlight Reel: Week 7 vs Vandy
Rewatch the highlights of South Carolina's 21-20 week 7 win over Vanderbilt.
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