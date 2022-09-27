News More News
{{ timeAgo('2022-09-27 14:16:23 -0500') }} football Edit

VIDEO: Shane Beamer and Corey Rucker Preview Thursday Game vs SC State

Caleb Alexander • GamecockScoop
Publisher
@GamecockyCaleb

Both videos courtesy of GamecocksOnline.com


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}