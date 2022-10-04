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VIDEO: Shane Beamer and Spencer Rattler Preview Kentucky

Caleb Alexander • GamecockScoop
Publisher
@GamecockyCaleb
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Check out these two videos provided to Gamecock Scoop by GamecocksOnline.com of QB Spencer Rattler and Head Coach Shane Beamer previewing the Kentucky Wildcats.

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