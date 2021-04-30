GamecockCentral - Watch: Ernest Jones reacts to being drafted

{{ timeAgo('2021-04-30 23:02:50 -0500') }}
football
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Watch: Ernest Jones reacts to being drafted
Collyn Taylor
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GamecockCentral
Beat Writer
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It was a life-changing night for Ernest Jones and a video posted by South Carolina football showed just how overcome with emotion he was.
After being taken as the No. 103 pick in the draft Friday night, Jones was visibly emotional as he begins his NFL journey with the Los Angeles Rams.
Check out the full video below.
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