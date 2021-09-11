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WATCH: Shane Beamer Post-Game vs ECU

Kendall Smith • GamecockCentral
Staff Writer
@SmithKendall__

Check out Shane Beamer's press conference following South Carolina's 20-17 victory over ECU.

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