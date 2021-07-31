Photos from the Carolina Cookout

The South Carolina football team hosted around 25 prospects Saturday afternoon for the Carolina Cookout, the program's final recruiting event of the summer.
As always, many of the prospects on hand posted photos from the event on social media.
Check below for some of the photos and subscribers be sure to check out our updates thread with information on the cookout and prospect reactions.
ALSO SEE: Carolina Confidential - Team notes on the offense and defense | Williams-Brice getting upgrade before season | Latest on DL target D'Andre Martin
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